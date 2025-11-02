مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

03:01 م 02/11/2025
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (2)_5
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (1)_1
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (1)_3
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (2)_6
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (3)_8
  • عرض 7 صورة
    عمر مرموش مع السيتي (3)_7

يواجه مانشستر يونايتد نظيره بورنموث اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "الاتحاد".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا:
ضربة جديدة.. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب ملايين روقا

"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي ضد بورنموث موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث مانشستر سيتي وبورنموث بورنموث الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

أخبار

