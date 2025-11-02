موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كتب - محمد الميموني:
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
يواجه مانشستر يونايتد نظيره بورنموث اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.
موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث
وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "الاتحاد".
القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.
ترتيب مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي
ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
اقرأ أيضًا:
ضربة جديدة.. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب ملايين روقا
"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد