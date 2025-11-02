يواجه مانشستر يونايتد نظيره بورنموث اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة مانشستر سيتي و بورنموث

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "الاتحاد".

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب مانشستر سيتي و بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

