صافرة رومانية.. إعلان حكم مباراة ليفربول وريال مدريد بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

02:54 م 02/11/2025
    محمد صلاح - كورتوا - ريال مدريد - ليفربول
    ليفربول ريال مدريد محمد صلاح
    جانب من مباراة ليفربول وريال مدريد
    ريال مدريد ليفربول
    ليفربول وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة إدارة مباراة ليفربول أمام ريال مدريد إلى الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، في المواجهة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاون كوفاتش في إدارة اللقاء مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينكز تونيوجي، بينما يتولى مارسيل بيرسان مهمة الحكم الرابع.

ويصطدم ليفربول بنظيره ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل، فيما يأمل الفريق الملكي في مواصلة نتائجه المميزة بالبطولة، على أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.

