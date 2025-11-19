عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

اختتم حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الأفريقية، الذي أقيم اليوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط المغربية.

واستضافت العاصمة المغربية الرباط اليوم الأربعاء، حفل توزيع الجوائز، الذي انطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط متابعة كبيرة من كافة الجماهير حول العالم وليس الأفريقية فقط.

وشهدت الحفل تقديم العديد من الجوائز، على رأسها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، الذي توج بها أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان المنتخب المغربي.

وشهدت الحفل تتويج فريق بيراميدز المصري، بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025، بجانب تتويج مهاجم الفريق فيستون ماييلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

أبرز أحداث حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لعام 2025:

ناصر الخليفي ضمن الحضور في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي "كاف"، بجانب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "فيفا".

كليمان مزيزي لاعب يانج أفريكانز يتوج بجائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2025.

المغربية ضحى المدني تتوج بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025.

المغربي عثمان معما، يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025.

منتخب نيجيريا، يتوج بجائزة افضل منتخب للسيدات في أفريقيا لعام 2025.

منتخب المغرب تحت 20 عاما، يتوج بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2025.

بيراميدز يتوج بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025.

فيستون ماييلي يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2025.

ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025.

بوبيستا مدرب كاب فيردي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2025.

تكريم خاص لرؤوساء 3 دول أفريقية، هم وليام روتو رئيس كينيا، رئيسة تنزانيا سامية صولوحو، موسيفيني رئيس أوغندا، لدورهم في تطوير كرة القدم في بلادهم.

المغربية غزلان الشباك تتوج بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025.

أشرف حكيمي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.