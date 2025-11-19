محمد صلاح ينافس على جائزين في جلوب سوكر 2025

ينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزين في النسخة السادسة عشر من جوائز جلوب سوكر.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية، حفل جوائز جلوب سوكر للأفضل في العالم لعام 2025، وذلك يوم الأحد 28 ديسمبر.

وسيتم اختيار الفائزين بناءً على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم GLOBE SOCCER، المؤلفة من مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، وتبدأ المرحلة الثانية من التصويت، خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر.

وانضم محمد صلاح إلى قامة مكونة 25 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وهم: عثمان ديمبيلي، جانلويجي دوناروما، ديدييه دوئي، فيكتور جيوقيريش، إرلينج هالاند، أشرف حكيمي، ألكسندر إسحاق، فينيسيوس جونيور، هاري كين، خفيشا كفاراتسخليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، سكوت مكتوميناي، نونو مينديز، مايكل أوليس، كول بالمر، بيدري، رافينيا، ديكلان رايس، فابيان رويز، محمد صلاح، فيتينيا، فلوريان فيرتز، ولامين يامال.

كما ينافس محمد صلاح على جائزة أفضل مهاجم في جوائز جلوب سوكر 2025، رفقة كل من جوليان ألفاريز، عثمان ديمبيلي، سيرو جيراسي، فيكتور جيوقيريش، إرلينغ هالاند، ألكسندر إسحاق، فينيسيوس جونيور، هاري كين، خفيشا كفاراتسخليا، روبرت ليفاندوفسكي، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، رافينيا، بوكايو ساكا، محمد صلاح، ولامين يامال.

