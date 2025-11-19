مباريات الأمس
بيراميدز ينافس على جائزتين في حفل الأفضل في أفريقيا

كتب : هند عواد

11:13 ص 19/11/2025
ينافس نادي بيراميدز، على جائزتين في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، الذي يقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

ورشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي بيراميدز، لجائزة أفضل ناد في القارة، لينافس صن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

والجائزة الثانية التي ينافس عليها بيراميدز، هي أفضل لاعب في أفريقيا، إذ تم ترشيح ثنائي الفريق، المغربي محمد الشيبي، والكونغولي فيستون مايلي.

وينافس ثنائي بيراميدز، الشيبي ومايلي، المغربي أسامة المليوي لاعب نهضة بركان المغربي.

