دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

بحضور هانز فليك.. المنتخب الكتالوني يتفوق على فلسطين ودياً

كتب : محمد القرش

10:00 م 18/11/2025
التقى المنتخب الوطني الكتالوني لكرة القدم بنظيره الفلسطيني في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس دي مونتجويك.

وشهدت المباراة فوز المنتخب الكتالوني بهدفين مقابل هدف للمنتخب الفلسطيني، وحضر اللقاء المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة.

وجاءت المباراة ضمن مبادرة أطلقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحظيت بدعم الحكومة المركزية واتحاد كتالونيا.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أشار إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 400 لاعب كرة قدم، من بينهم عدد من لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فلسطين ضد كتالونيا منتخب فلسطين منتخب كتالونيا هانز فليك

