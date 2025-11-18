بحضور هانز فليك.. المنتخب الكتالوني يتفوق على فلسطين ودياً

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

التقى المنتخب الوطني الكتالوني لكرة القدم بنظيره الفلسطيني في مباراة ودية أقيمت اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس دي مونتجويك.

وشهدت المباراة فوز المنتخب الكتالوني بهدفين مقابل هدف للمنتخب الفلسطيني، وحضر اللقاء المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة.

وجاءت المباراة ضمن مبادرة أطلقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وحظيت بدعم الحكومة المركزية واتحاد كتالونيا.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أشار إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 400 لاعب كرة قدم، من بينهم عدد من لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني.

