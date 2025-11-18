عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مبكرًا عن موعدها المعتاد هذا العام، حيث ستُقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، ومن المتوقع أن تتأثر 17 نادياً من الدوري الإنجليزي الممتاز بسفر لاعبيهم لتمثيل منتخباتهم الوطنية، مما يترك فجوة واضحة في صفوف الأندية خلال فترة الأعياد.

لم يتم تحديد موعد رسمي لترك الأندية اللاعبين للمنتخبات، حيث قد تختلف التواريخ بحسب الاتفاقيات بين الأندية والمنتخبات، لكن من المتوقع أن يغيب اللاعبون عن ما يصل إلى ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، إذا بلغوا النهائي.

ومن جهة أخرى، اللاعبون الذين يخرجون مبكرًا من مرحلة المجموعات قد يغيبون عن نصف هذا العدد فقط، حيث تنتهي هذه المرحلة في 31 ديسمبر.

أرسنال وتشيلسي وليدز ليس لديهم أي لاعبين من المقرر أن يشاركوا في كأس الأمم الأفريقية 2025، مع خسارة سندرلاند وولفرهامبتون لأكبر عدد من اللاعبين.

تأثير دوري أبطال أفريقيا على الدوري الإنجليزي

أستون فيلا (1 لاعب): المهاجم الإيفواري إيفان جيساند هو اللاعب الوحيد المشارِك، وقد خاض خمس مباريات فقط هذا الموسم.

بورنموث (1 لاعب): المغربي أمين عدلي، الذي لم يبدأ سوى مباراة واحدة منذ انضمامه الصيف الماضي.

برينتفورد (2 لاعبين): دانجو واتارا مع بوركينا فاسو، وفرانك أونييكا مع نيجيريا.

برايتون (1 لاعب): لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا، الذي يشارك بانتظام هذا الموسم.

بيرنلي (3 لاعبين): أكسيل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، لايل فوستر (جنوب أفريقيا)، وهانيبال مجبري (تونس).

كريستال بالاس (1-4 لاعبين): أبرزهم جناح السنغال إسماعيلا سار، بالإضافة إلى احتمالات مشاركة كريستانتوس أوتشي (نيجيريا)، شادي رياض (المغرب)، وشيخ دوكوري (مالي).

إيفرتون (2-3 لاعبين): إيليمان ندياي وإدريسا جاي، مع احتمالية مشاركة آدم أزنو.

فولهام (3 لاعبين): أليكس إيوبي، كالفن باسي، وصامويل تشوكويزي مع نيجيريا.

ليفربول (1 لاعب): محمد صلاح مع منتخب مصر.

مانشستر سيتي (2 لاعبين): عمر مرموش (مصر) وريان آيت نوري (الجزائر).

مانشستر يونايتد (3 لاعبين): برايان مبيومو، أماد ديالو، ونصير مزراوي.

نيوكاسل يونايتد (1 لاعب): يواني ويسا مع الكونغو الديمقراطية، رغم إصابته الأخيرة.

نوتنجهام فورست (1-4 لاعبين): إبراهيم سانجاري مؤكد، مع احتمالات مشاركة ويلي بولي، أولا أينا، وتايو أونيي.

سندرلاند (7 لاعبين): المغربي شمس الدين الطالبي، السنغالي حبيب ديارا، الموزمبيقي رينيلدو، الإيفواري سيمون أدينغرا، بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)، آرثر ماسواكو ونوح صادقي (الكونغو الديمقراطية).

توتنهام هوتسبير (1-2 لاعبين): بابي ماتار سار (السنغال) وإيف بيسوما (مالي).

وست هام (2 لاعبين): آرون وان بيساكا (الكونغو الديمقراطية) والحاج مالك ضيوف (السنغال).

ولفرهامبتون (5 لاعبين): مارشال مونيتسي، تاواندا تشيريوا، إيمانويل أجبادو، تولو أروكوداري، وجاكسون تشاتشوا.