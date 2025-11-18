مباريات الأمس
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الإمارات والعراق بتصفيات المونديال

كتب - يوسف محمد:

06:49 م 18/11/2025
    مباراة الإمارات
    مباراة العراق والإمارات
    العراق ضد الإمارات
    الإمارات والعراق

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول، من مباراة العودة بين منتخبي العراق والإمارات، في المباراة الفاصلة المؤهلة للملحق العالمي للتأهل لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره المنتخب العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، في اللقاء المقام على ملعب "البصرة الدولي".

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين، التي أٌيمت في الإمارات، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، مما يمنح المنتخب العراقي الأفضلية في التأهل إلى المونديال، حال انتهاء لقاء اليوم بالتعادل السلبي.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيضمن منتخب العراق التأهل إلى الملحق العالمي للتأهل لكأس العالم 2026، بينما يحتاج منتخب الإمارات للفوز أو التعادل بنتيجة أكثر من 1-1، لضمان التأهل للملحق.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، المكون من 6 منتخبات، ثم يضمن منتخبين فقط من ال6 التأهل للمونديال.

الإمارات والعراق مبارة العراق والإمارات مباراة العراق كأس العالم كأس العالم 2026

