مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

0 2
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

1 3
19:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

1 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

جميع المباريات

إعلان

ثنائي بيراميدز حاضر.. استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل من قائمة الأفضل داخل أفريقيا

كتب : محمد القرش

09:32 م 16/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي (3)
  • عرض 11 صورة
    فيستون ماييلي (9)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشيبي (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد الشيبي
  • عرض 11 صورة
    عودة إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل يحتفل بهدفه في مرمى جيبوتي
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2025، وجاء على رأسها ثنائي نادي بيراميدز، فيستون ماييلي ومحمد الشيبي.

واستبعد الكاف من القائمة النهائية كل من إمام عاشور نجم النادي الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز.

وضمت القائمة المرشحين الثلاثة: فيستون ماييلي (بيراميدز ومنتخب الكونغو)، ومحمد الشيبي (بيراميدز ومنتخب المغرب)، وأسامة المليوي (نهضة بركان ومنتخب المغرب).

ومن المقرر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف" مساء الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.

اقرأ أيضًا:

عودة محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. عزاء محمد صبري (تغطية خاصة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور محمد الشيبي إبراهيم عادل فيستون ماييلي أفضل لاعب في أفريقيا جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر