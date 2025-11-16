نجم آرسنال يسجل في ظهوره الأول مع برينتري بعد السجن

عودة محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2025، وجاء على رأسها ثنائي نادي بيراميدز، فيستون ماييلي ومحمد الشيبي.

واستبعد الكاف من القائمة النهائية كل من إمام عاشور نجم النادي الأهلي، وإبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز.

وضمت القائمة المرشحين الثلاثة: فيستون ماييلي (بيراميدز ومنتخب الكونغو)، ومحمد الشيبي (بيراميدز ومنتخب المغرب)، وأسامة المليوي (نهضة بركان ومنتخب المغرب).

ومن المقرر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف" مساء الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.

