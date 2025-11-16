مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
16:00

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
19:00

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إذربيجان

- -
19:00

فرنسا

"أوقفوا الإبادة في غزة".. دعم قوي للقضية الفلسطينية خلال مباراة إقليم الباسك

كتب : مصراوي

04:57 ص 16/11/2025

احتجاجات لدعم غزة

شهدت مباراة فلسطين وكتالونيا، أمس أحداث مثيرة، منها وجود مسيرة حاشدة من الجماهير الإسبانية في شوارع بلباو، شارك فيها المئات من المواطنين.

ورفع المتظاهرين في شوارع بلباو، لافتة لدعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرضون له من هجمات عدوانية، حيث رفعوا لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وخلال أحداث المباراة تزين ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، بالأعلام الفلسطينية، في إشارة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد كل ما يتعرضون له من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن منتخب فلسطين تلقى الهزيمة أمام منتخب كتالونيا أو الباسك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت.

