كشف تقرير عن مرشح محتمل لخلافة محمد صلاح بصفوف ليفربول في الموسم المقبل بالتزامن مع الأنباء التي تتردد عن رحيل النجم المصري عن صفوف الريدز وعدم تجديد التعاقد الذي ينتهي يونيو 2027.

وذكرت شبكة "Fichajes" عبر تقرير لها يوم أمس السبت، أن مسؤولي ليفربول يضعون الجناح الفرنسي بصفوف بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسى على رادارهم للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ووضعت إدارة نادي ليفربول ـ بحسب التقرير ذاته ـ مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو لمحاولة الحصول على خدماته من ناديه البافاري.

اللاعب الفرنسي الدولي كان قد انضم لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من كريستال بالاس خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25.

صاحب الـ 23 عامًا تدرج بصفوف قطاع الناشئين بنادي أرسنال قبل الانتقال للغريم تشيلسي بموسم 2009/10 ثم رحل لقطاع ناشئين نادي مانشستر سيتي موسم 2016/17 ومنه انضم في الموسم التالي لصفوف فريق الشباب بنادي ليدنج.

ونجح اللاعب الذي يجيد اللعب بمركزي الجناح الأيمن وخط الوسط المهاجم في إثبات قدراته ليتم تصعيده للفريق الأول بموسم 2019/22 لينضم بعد موسمين لصفوف فرق كريستال بالاس بصفقة قدرت بـ 15 مليون يورو.

ومع انضمام اللاعب الذي وُلد في إنجلترا لصفوف بايرن ميونخ في يوليو 2024 تم تصعيده للمنتخب الأول الفرنسي لأول مرة.

وشارك اللاعب الذي تدرج بصفوف المنتخبات السنية المختلفة بقميص منتخب فرنسا الأول بـ 13 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفين بوقع 832دقيقة لعب.

ونجح أولسى في فرض نفسه على تشكيل بايرن ميونخ فشارك بموسمه الأول بـ 55 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 23 لزملائه خلال 3842 دقيقة لعب.

ويؤدي اللاعب كذلك مستويات مميزة خلال الموسم الجاري بقميص الفريق البافاري فسجل 7 أهداف خلال 17 مباراة خاضها بمختلف البطولات كما صنع 7 أهداف لزملائه خلال 1358 دقيقة لعب.