استأنف منتخب مصر الأول تدريباته الجماعية، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي، في بطولة كأس العين الودية الدولية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية الدولية.

وشهد مران المنتخب غياب الثنائي أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، عن مباراة كاب فيردي المقبلة بسبب الإصابة.

وخضع مهاجم منتخب مصر صلاح محسن لتدريبات استشفائية، بجانب منح محمد صلاح قائد المنتخب راحة من التدريبات وعدم مشاركته في ودية كاب فيردي.

وعاد عمر مرموش للمشاركة في مران منتخب مصر الجماعي، بعد غيابه عن مباراة الفراعنة الأخيرة أمام أوزباكستان، في نصف النهائي.

وحضر مران منتخب مصر الأول اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر الجاري، طارق أبو العينين ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويذكر أن منتخب مصر الأول، كان قد تعرض للهزيمة أمام نظيره منتخب أوزباكستان أمس الجمعة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.

