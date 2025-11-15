بوركينا فاسو تقصي ألمانيا من كأس العالم تحت 17 عامًا

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت 15 نوفمبر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وسجل محمد زونجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إقصاء المنتخب الألماني من البطولة، ليحجز مقعده في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو في الدور المقبل مع نظيره منتخب أوغندا، في مواجهة أفريقية خالصة في منافسة قوية للصعود إلى دور الثمانية.

أقرأ أيضًا:

"يتعلق بأبنائه".. قرار عاجل من نادي الزمالك بشأن الراحل محمد صبري

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي