كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

2 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 4
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

0 1
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الدنمارك

0 0
21:45

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

0 0
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

1 0
21:45

إسكتلندا

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

بوركينا فاسو تقصي ألمانيا من كأس العالم تحت 17 عامًا

كتب – محمد عبد السلام:

09:02 م 15/11/2025

منتخب بوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت 15 نوفمبر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وسجل محمد زونجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إقصاء المنتخب الألماني من البطولة، ليحجز مقعده في دور الـ16.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بوركينا فاسو في الدور المقبل مع نظيره منتخب أوغندا، في مواجهة أفريقية خالصة في منافسة قوية للصعود إلى دور الثمانية.

