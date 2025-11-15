أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

استبعد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، 8 لاعبين من قائمته لمواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات نسور قرطاج لكأس الأمم الأفريقية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن هناك 8 لاعبين سيغيبون عن مواجهة تونس والبرازيل الودية، بسبب عدم حصولهم على تأشيرات الدخول إلى فرنسا.

وتضم قائمة الغائبين كل من محمود غربال، حمزة الجلاصي، شهاب الجبالي، عصام الجبالي، حسام تقا، علي معلول، محمد أمين بن حميدة ومحمد بن علي

ويواجه منتخب تونس نظيره البرازيل وديا، في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر.

