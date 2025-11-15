مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

جميع المباريات

بينهم معلول.. استبعاد 8 لاعبين من قائمة تونس لمواجهة البرازيل لهذا السبب

كتب : هند عواد

12:35 م 15/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب تونس (4)
  • عرض 5 صورة
    منتخب تونس (5)
  • عرض 5 صورة
    منتخب تونس (3)
  • عرض 5 صورة
    منتخب تونس (2)

استبعد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، 8 لاعبين من قائمته لمواجهة البرازيل الودية، ضمن استعدادات نسور قرطاج لكأس الأمم الأفريقية.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية، أن هناك 8 لاعبين سيغيبون عن مواجهة تونس والبرازيل الودية، بسبب عدم حصولهم على تأشيرات الدخول إلى فرنسا.

وتضم قائمة الغائبين كل من محمود غربال، حمزة الجلاصي، شهاب الجبالي، عصام الجبالي، حسام تقا، علي معلول، محمد أمين بن حميدة ومحمد بن علي

ويواجه منتخب تونس نظيره البرازيل وديا، في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر.

