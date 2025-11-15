مباريات الأمس
هل سيرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة؟.. اللاعب يرد

كتب : مصطفى الجريتلي

11:26 ص 15/11/2025
كشف النجم البولندي بصفوف برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي عن موقفه من الرحيل عن ناديه مع نهاية الموسم الجاري 2025/26.

اللاعب صاحب الـ 37 عامًا كان قد انضم لصفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من صفوف بايرن ميونخ.

وأشار ليفاندوفسكي خلال تصريحات أوردتها قناة TVP Sport أمس الجمعة، إلى أنه ليس في عجلة من أمره لحسم موقفه بالموسم المقبل:" ولكن قريبًا سأكون مستعدًا لاتخاذ قراري بخصوص الطريق الذي سأسير به والخيارات المتاحة أمامي".

وأضاف اللاعب البولندي الدولي:"أنا مرتاح ولكن لا أعرف أين سأكون أو ماذا سأريد أن أفعل خلال بضعة أشهر، الانتقال إلى برشلونة والعيش في ثقافة مختلفة غيّراني أيضًا، ورؤية كل هؤلاء اللاعبين الشباب بعمر 18 عامًا في برشلونة يمنحونني جرعة من الطاقة".

وأتم مهاجم برشلونة تصريحاته بقوله: "أشعر بأنني بحالة جيدة بينهم، بعضهم يعاملني كوالد، وهذا أمر غريب لكنه إيجابي للغاية".

إحصائيات ليفاندوفسكي مع برشلونة

وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة سجل خلالها 7 أهداف خلال 569 دقيقة لعب.

ليفاندوفسكي إحصائيات ليفاندوفسكي برشلونة

