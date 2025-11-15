أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

شارك شيكو بانزا لاعب الزمالك، في مواجهة منتخب بلاده أنجولا ضد الأرجنتين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز التانجو 2-0.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، يعتبر شيكو بانزا أفضل لاعب في تشكيلة أنجولا ضد الأرجنتين، بتقييم 6.9/10، متساويا مع زميله بالفريق زيتو لوفومبو.

وجاءت أرقام شيكو بانزا ضد الأرجنيتن كالآتي:

تقييم 6.9

لعب 67 دقيقة

0 أسيست

التمريرات الصحيحة 7/11 (64%)

تمريرات صحيحة في نصف ملعب المنافس 6/10 (60%)

تمريرات صحيحة في نصف ملعبه 1/1(100%)

كرات طويلة 1/1 (100%)

0 أهداف

التسديدات 0

لمس الكرة 20 مرة

اقرأ أيضًا:

من أوروبا.. الكشف عن المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم



"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين



