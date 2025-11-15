أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟
كتب : هند عواد
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
شارك شيكو بانزا لاعب الزمالك، في مواجهة منتخب بلاده أنجولا ضد الأرجنتين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز التانجو 2-0.
ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، يعتبر شيكو بانزا أفضل لاعب في تشكيلة أنجولا ضد الأرجنتين، بتقييم 6.9/10، متساويا مع زميله بالفريق زيتو لوفومبو.
وجاءت أرقام شيكو بانزا ضد الأرجنيتن كالآتي:
تقييم 6.9
لعب 67 دقيقة
0 أسيست
التمريرات الصحيحة 7/11 (64%)
تمريرات صحيحة في نصف ملعب المنافس 6/10 (60%)
تمريرات صحيحة في نصف ملعبه 1/1(100%)
كرات طويلة 1/1 (100%)
0 أهداف
التسديدات 0
لمس الكرة 20 مرة
اقرأ أيضًا:
من أوروبا.. الكشف عن المنتخب رقم 30 المشارك في كأس العالم
"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين