أفضل لاعب في أنجولا.. ماذا قدم شيكو بانزا ضد ميسي ورفاقه؟

كتب : هند عواد

11:15 ص 15/11/2025
    أنجولا ضد الأرجنتين
    شيكو بانزا أفضل لاعب في أنجولا
    ميسي ضد أنجولا

شارك شيكو بانزا لاعب الزمالك، في مواجهة منتخب بلاده أنجولا ضد الأرجنتين، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس، وانتهت بفوز التانجو 2-0.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، يعتبر شيكو بانزا أفضل لاعب في تشكيلة أنجولا ضد الأرجنتين، بتقييم 6.9/10، متساويا مع زميله بالفريق زيتو لوفومبو.

وجاءت أرقام شيكو بانزا ضد الأرجنيتن كالآتي:

تقييم 6.9

لعب 67 دقيقة

0 أسيست

التمريرات الصحيحة 7/11 (64%)

تمريرات صحيحة في نصف ملعب المنافس 6/10 (60%)

تمريرات صحيحة في نصف ملعبه 1/1(100%)

كرات طويلة 1/1 (100%)

0 أهداف

التسديدات 0

لمس الكرة 20 مرة

أنجولا والأرجنتين ميسي ضد شيكو بانزا أرقام شيكو بانزا

