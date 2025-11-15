مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

جميع المباريات

إعلان

"الجمهور لا يعرفها".. نجم منتخب تونس يوجه رسالة غامضة قبل مواجهة البرازيل

كتب : مصطفى الجريتلي

09:34 ص 15/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 5 صورة
    حنبعل المجبري
  • عرض 5 صورة
    حنبعل المجبري
  • عرض 5 صورة
    حنبعل المجبري يحتفل بطريقة صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النجم التونسي المحترف بصفوف بيرنلي الإنجليزي حنبعل المجبري إن هناك الكثير من الأمور التي تحيط بالمنتخب ولا يعرفها الجمهور.

موعد مباراة تونس والبرازيل

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره البرازيلي وديًا عند 09:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف حنبعل المجبري في تصريحات صحفية مساء يوم أمس الجمعة:"نعمل سويًا ونقدم كل ما لدينا، لكن الأمر ليس سهلاً؛ فالظروف معقدة كثيرًا وهناك الكثير من الأشياء المحيطة بالمنتخب لا يعلمها الجمهور".

وكان المنتخب التونسي قد فاز وديًا أمس بثلاثية مقابل هدفين على نظيره الأردني ضمن تحضيراتهما لمنافسات بطولة كأس العرب.

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

استخدمها مدرب مصر.. ما هي "البطاقة الخضراء" الموجودة بكأس العالم للناشئين؟

"أولاده أولادنا وسنكرمه".. مسؤول الزمالك يكشف تحركاتهم بعد وفاة محمد صبري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حنبعل المجبري منتخب تونس كأس العرب موعد كأس العرب كأس العرب قطر 2025 نتيجة مباراة تونس والأردن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري