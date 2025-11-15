قال النجم التونسي المحترف بصفوف بيرنلي الإنجليزي حنبعل المجبري إن هناك الكثير من الأمور التي تحيط بالمنتخب ولا يعرفها الجمهور.

موعد مباراة تونس والبرازيل

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره البرازيلي وديًا عند 09:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف حنبعل المجبري في تصريحات صحفية مساء يوم أمس الجمعة:"نعمل سويًا ونقدم كل ما لدينا، لكن الأمر ليس سهلاً؛ فالظروف معقدة كثيرًا وهناك الكثير من الأشياء المحيطة بالمنتخب لا يعلمها الجمهور".

وكان المنتخب التونسي قد فاز وديًا أمس بثلاثية مقابل هدفين على نظيره الأردني ضمن تحضيراتهما لمنافسات بطولة كأس العرب.

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

