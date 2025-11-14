تشكيل منتخب مصر لمواجهة سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم

لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحصل على بطاقة حمراء مع البرتغال (فيديو)

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

لحظة بلحظة.. مصر 0-1 سويسرا.. الهدف الأول بعد ربع ساعة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة أحمد الكأس، تشكيل الفريق لمواجهة سويسرا في كأس العالم 2025.

ويواجه الفراعنة نظيره السويسري في دور الـ32 من البطولة، بعد التأهل من دور المجموعات ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة سويسرا

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي – نور أشرف – إبراهيم النجعاوي – مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال – ياسين حسام – عمر أبو طالب.

خط الهجوم: عبد العزيز الزغبي – حمزة عبد الكريم – بلال عطية.

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس العالم.