موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

كتب ـ محمد الميموني:

02:07 ص 14/11/2025

منتخب مصر

يواجه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، اليوم الجمعة نظيره منتخب الجزائر ودياً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب لموسم 2025.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام الجزائر وديا اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 18 من الشهر ذاته.

