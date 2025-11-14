موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

يواجه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، اليوم الجمعة نظيره منتخب الجزائر ودياً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب لموسم 2025.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة منتخب مصر والجزائر اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام الجزائر وديا اليوم، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

والجدير بالذكر أن بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك



"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري