مفاجأة تنتظر رونالدو حال تأهل منتخب البرتغال لكأس العالم 2026

تلقى منتخب البرتغال هزيمة قاسية أمس الخميس، أمام نظيره منتخب أيرلندا بنتيجة هدفين دون مقابل، مما أجل ضمان تأهل البرتغال إلى كأس العالم 2026.

وبخلاف هزيمة البرتغال، شهدت المباراة رقما سلبيا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الأمس، ليحصل على البطاقة الحمراء الأولى خلال مسيرته مع البرتغال.

وأكد الخبير التحكيمي دالي جونسون، أن تعرض رونالدو للطرد في المباراة، سيؤثر على مشاركته في كأس العالم 2026، حال ضمان منتخب بلاده التأهل إلى البطولة.

وذكر الحكم في تصريحات عبر شبكة "bbc"، أن الأقرب إيقاف رونالدو مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء للعب العنيف، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام أرمينيا.

كما سيغيب رونالدو عن مباراة منتخب بلاده الأولى في بطولة كأس العالم 2026، حال ضمن التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويذكر أن منتخب البرتغال يلاقي نظيره منتخب أرمينيا، يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الختامية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وحال حقق الفوز سيضمن التأهل إلى كأس العالم.

