تواصل العديد من منتخبات القارة الأفريقية، استعداداتها للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2026، على رأسهم منتخب مصر.

ويشارك منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في بطولة العين الودية الدولية بالإمارات، خلال فترة التوقف الدولي الجارية، استعداد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل.

ويطمح العميد حسام حسن في قيادة الفراعنة للتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة، حيث يغيب اللقب عن دولاب بطولات الفراعنة، منذ التتويج بالبطولة في عام 2010.

ويعد المنتخب الوطني، هو البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا، حيث توج باللقب في 7 نسخ سابقة أعوام: "1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010".

وعلى الرغم من التاريخ الكبير للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا، إلا أن الكثير من الجماهير المصرية، لا يعلمون من صاحب الهدف الأول في تاريخ هذه البطولة العريقة، التي انطلقت في عام 1957.

وبالعودة إلى صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا، سنجد أنه لاعب منتخب مصر والزمالك السابق رأفت عطية، الذي سجل أول أهداف البطولة في مرمى السودان عام 1957.

وتقام بطولة العين الودية الدولية بالإمارات، خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر ذاته، حيث يستهل الفراعنة مشاركتهم في البطولة بمواجهة أوزبكستان، ثم يلاقي الفائز من إيران وكاب فيردي.

