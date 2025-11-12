أبرزهم فيجو وإنريكي.. أكبر 10 خيانات في عالم كرة القدم

"قبل مواجهة سويسرا".. ماذا قدم منتخب مصر في مشاركاته السابقة بمونديال الناشئين؟

ماذا ينتظر منتخب مصر للناشئين حال الفوز على سويسرا في دور ال32 بالمونديال؟

سمع العديد من لاعبي كرة القدم أغاني وهتافات الجماهير، ومع ذلك لم يترددوا في الانتقال إلى الفريق المنافس، مؤكدين مقولة: "المال يحرك الجبال… أو على الأقل اللاعبين".

وكان لويس فيجو أبرزهم، حيث انتقل إلى ريال مدريد في موسم 2000/2001، بعد أن قضى 5 سنوات داخل أسوار برشلونة. (وفقا لموقع "Besoccer")

رونالدو نازاريو

يعد من أبرز اللاعبين الذين جربوا الانتقال من برشلونة إلى ريال مدريد، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل لعب أيضًا لكل من إنتر وميلان.

لويس إنريكي

لطالما صرح المدرب بأن قلبه مع برشلونة، ومع ذلك قضى فترة في ريال مدريد أيضا.

لويس فيجو

بدأ مسيرته مع برشلونة ثم انتقل إلى ريال مدريد، حيث وصفه جمهور برشلونة بالخائن بسبب الانتقال السري الذي لم يتقبلوه.

روبن فان بيرسي

بدأ مسيرته مع أرسنال وتألق هناك، لكنه لم يتردد في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

آشلي كول

قرر الانتقال من أرسنال إلى تشيلسي، وما زال هذا الموضوع محل جدل بين جماهير أرسنال حتى يومنا هذا.

سيسك فابريجاس

برز مع أرسنال قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، بعد أن قضى فترة أيضًا في برشلونة.

كارلوس تيفيز

بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ولم يتردد في التوقيع مع مانشستر سيتي لاحقا.

ماريو جوتزه

انتقل من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ، وما زال جمهور دورتموند لا يسامحه على هذه الخطوة.

كريستيان فييري

كان أحد أبرز لاعبي أتلتيكو، ومع ذلك عُرف في إيطاليا بالخائن بعد انتقاله من إنتر إلى ميلان، الناديين اللذين ينتميان لمدينة ميلانو ويتنافسان بشدة.

مايكل لاودروب

لا يتسامح الكثيرون معه بعد أن لعب لكل من ريال مدريد وبرشلونة، رغم أنه كان أحد عظماء اللعبة، إلا أن الانتقال بين الناديين يظل محور جدل عند ذكر اسمه.