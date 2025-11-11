مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

0 2
17:45

مالي

مواعيد مباريات منتخب مصر في دورة الإمارات الودية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

08:34 م 11/11/2025

منتخب مصر

كشفت قناة أبوظبي الرياضية عن نقلها الحصري لمباريات بطولة كأس العين الدولية الودية، التي يشارك فيها منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ضمن استعداداته لخوض كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتقام البطولة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أربعة منتخبات: مصر، إيران، أوزبكستان، وكاب فيردي.

ويبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة أوزبكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تسبقها مباراة كاب فيردي ضد إيران يوم الخميس 13 نوفمبر في التوقيت ذاته.

وسيلتقي الفائزان في النهائي المقرر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، فيما يلتقي الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين 17 نوفمبر، وجميع المباريات تُقام على ملعب هزاع بن زايد.

