تصاعدت في الساعات الماضية أزمة كبيرة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة بعد استبعاد لامين يامال من معسكر المنتخب مجددًا، بسبب ما وصفه الاتحاد بأنه "تدخل علاجي" أجراه النادي الكتالوني دون إبلاغ الجهاز الطبي للمنتخب.

ما قصة الأزمة بين برشلونة ومنتخب اسبانيا

كان من المنتظر أن يعود يامال إلى صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد سلسلة من الإصابات والجدل الذي دار في سبتمبر الماضي حين عاد اللاعب إلى برشلونة مصابًا، ما تسبب في توتر بين المدربين هانزي فليك ولويس دي لا فوينتي.

وخلال فترة التوقف في أكتوبر، غاب اللاعب بسبب تفاقم إصابته في منطقة الحوض، قبل أن تتجدد الأزمة في الأيام الأخيرة حين قرر برشلونة إخضاعه لعلاج جديد قبل ساعات من انضمامه للمنتخب، ما دفع الاتحاد الإسباني إلى استبعاده رسميًا.

الاتحاد الإسباني أصدر بيانًا ناريًا مساء الثلاثاء قال فيه:

"تم اتخاذ هذا الإجراء الطبي من جانب نادي برشلونة دون إبلاغ الجهاز الطبي للمنتخب مسبقًا، وعرفنا بتفاصيله فقط عبر تقرير وصلنا الساعة 22:40 من مساء أمس، والذي أوصى بالراحة لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام."

وأضاف البيان: "وبناءً على ذلك، ومع إعطاء الأولوية دائمًا لصحة وسلامة اللاعب، قرر الاتحاد الإسباني استبعاده من المعسكر الحالي. نتمنى له الشفاء العاجل."

رد فعل دي لا فوينتي مدرب منتخب اسبانيا

من جانبه، عبّر المدير الفني لويس دي لا فوينتي عن استيائه من تصرف برشلونة، قائلًا في تصريحاته لإذاعة Radio Nacional de España: "لم أواجه موقفًا كهذا من قبل، لا أعتقد أنه أمر طبيعي. لا تعرف أي تفاصيل، ثم تُفاجأ بإجراء من هذا النوع. هناك أمور تُدار خارج نطاق الاتحاد، وعلينا أن نتقبل ذلك."