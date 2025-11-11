بينهم لاعب الزمالك.. منتخب فلسطين يستدعي ثلاثي الدوري المصري

واين روني يواصل هجومه على محمد صلاح.. ماذا قال؟

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، استدعاء ثلاثي الدوري المصري لمعسكر نوفمبر الحالي، لخوض مباراتي الباسك وكتالونيا الوديتين.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين، وجود عدي الباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان لاعب بتروجيت، إضافة إلى خالد النبريص لاعب الإسماعيلي.

وتضم قائمة منتخب فلسطين لمباراتي الباسك وكتالونيا، كل من:

حراسة المرمى: رامي حمادة، وعبد الهادي ياسين، ومهدي عاصي

خط الدفاع: مصعب البطاط، وميلاد تيرمانيني، وياسر حمد، وعلي ربعي، وخالد أبو الهيجا، وعميد محاجنة، وإيميليو سابا، ووجدي نبهان، وأحمد طه

خط الوسط: حامد حمدان، وعدي خروب، وحمزة حسين، وعميد صوافطة، وتامر صيام، وبدر موسى، ومحمد حبوس، ومصطفى زيدان، ومحمود أبو وردة، ومحمد الغول، وأحمد القاق

خط الهجوم: عدي الدباغ، وزيد القنبر، وخالد النبريص

ويواجه منتخب فلسطيني الباسك كتالونيا، يومي 15 و 18 نوفمبر الحالي، وذلك في مدينتي بلباو وبرشلونة.

