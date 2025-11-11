مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

جميع المباريات

إعلان

بينهم لاعب الزمالك.. منتخب فلسطين يستدعي ثلاثي الدوري المصري

كتب : هند عواد

02:29 م 11/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 6 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ 1
  • عرض 6 صورة
    عدي الدباغ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، استدعاء ثلاثي الدوري المصري لمعسكر نوفمبر الحالي، لخوض مباراتي الباسك وكتالونيا الوديتين.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين، وجود عدي الباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان لاعب بتروجيت، إضافة إلى خالد النبريص لاعب الإسماعيلي.

وتضم قائمة منتخب فلسطين لمباراتي الباسك وكتالونيا، كل من:

حراسة المرمى: رامي حمادة، وعبد الهادي ياسين، ومهدي عاصي

خط الدفاع: مصعب البطاط، وميلاد تيرمانيني، وياسر حمد، وعلي ربعي، وخالد أبو الهيجا، وعميد محاجنة، وإيميليو سابا، ووجدي نبهان، وأحمد طه

خط الوسط: حامد حمدان، وعدي خروب، وحمزة حسين، وعميد صوافطة، وتامر صيام، وبدر موسى، ومحمد حبوس، ومصطفى زيدان، ومحمود أبو وردة، ومحمد الغول، وأحمد القاق

خط الهجوم: عدي الدباغ، وزيد القنبر، وخالد النبريص

ويواجه منتخب فلسطيني الباسك كتالونيا، يومي 15 و 18 نوفمبر الحالي، وذلك في مدينتي بلباو وبرشلونة.

اقرأ أيضًا:


"القضية الخامسة".. فرجاني ساسي يقلب الأوضاع في الزمالك ما هي القصة؟

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب فلسطين عدي الدباغ حامد حمدان مباراتي فلسطين والباسك وكتالونيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة