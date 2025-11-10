"كابوس لسنوات طويلة".. جوارديولا يشرح كيف أوقف خطورة محمد صلاح

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حديثه مع نيكو أوريلي من أجل إيقاف خطورة محمد صلاح في مباراة ليفربول.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي: "لا أريد أن أخون نفسي، أستمتع بأخذ الكرة وتمريرها".

وأوضح: "لهذا السبب نضغط عاليًا لاسترجاع الكرة بسرعة، أحب أن أرى فريقي يلعب تمريرات قصيرة، وعلى اللاعبين القادرين على تنفيذ هجوم واحد ضد واحد القيام بذلك".

وأضاف: "كان الشوط الأول ممتازًا هجوميًا ودفاعيًا، شكّلنا خطورة كبيرة من الخلف، أما في الشوط الثاني، فتحدثنا عن المواجهات الثنائية، هدفنا هو الاستحواذ على الكرة".

وواصل: "كان خط الدفاع بأكمله، بيرني ونيكو، شكرًا للاعبين والجهاز الفني على عطائهم الرائع في هذه المباراة، والفوز على أهم منافس واجهناه خلال هذه السنوات العشر هنا".

وأردف: "لقد كان من الرائع اللعب ضدهم، فيرجيل، روبرتسون، صلاح لقد خضنا 1000 معركة".

وأشاد بيب بنيكو أوريلي لطريقته في إيقاف التهديد الكبير الذي شكله محمد صلاح، الذي كان تهديدا كبيرا لمانشستر سيتي عدة مرات على مدار السنوات الثماني الماضية، مؤكدا: "صلاح كابوسٌ لسنواتٍ طويلة، إنه الأفضل".

وزاد: "قلتُ لنيكو: عليكَ أن تكونَ عدوانيًا، كان يحظى بمساعدةٍ من قلب الدفاع ولاعبي الوسط في كل مرةٍ كانت الكرة بحوزة محمد".

واختتم: "كان جيريمي، برناردو، وفيل جميعهم حاضرين. كان العمل الجماعي مذهلاً، لكن نيكو ارتقى خطوةً للأمام، لأنه في النهاية يجب أن يثبت جدارته أمام أفضل الأجنحة".