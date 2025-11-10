مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

كتب : محمد القرش

09:30 ص 10/11/2025

احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)

يسعى منتخب مصر إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.

موعد مباراة منتخب مصر وإنجلترا

ويلاقي منتخب مصر نظيره الإنجليزي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في مونديال الناشئين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربع وخمسين دقيقة مساء اليوم الإثنين على ملعب "أسباير زون".

القناة الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للناشئين، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت المفتوحة".

مشوار منتخب مصر في البطولة

استهل الفراعنة مشوارهم في مونديال الناشئين باكتساح منتخب هايتي برباعية مقابل هدف، قبل أن يتعادلوا مع فنزويلا إيجابيًا 1-1 رغم النقص العددي منذ بداية الشوط الثاني.

ترتيب منتخب مصر

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فنزويلا التي فازت على إنجلترا في الجولة الأولى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين منتخب مصر مصر وإنجلترا موعد مباراة مصر وإنجلترا كأس العالم للناشئين

فيديو قد يعجبك:



