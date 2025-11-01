يعيش فيه مع ابن عمه.. موعد انتقال لامين يامال إلى قصر "بيكيه وشاكيرا" السابق
كتب : هند عواد
استعرض الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة السابق، صورا لمنزله الجديد، الذي كان يسكن فيه نجم البارسا السابق بيكيه وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، دفع لامين يامال 10.5 مليون يورو لشراء العقار، وسيعيش فيه مع ابن عمه وصديقه، والانتقال إليه وشيك.
ونشر لامين يامال صورته أمام القصر العصري وحوض السباحة الخارجي الخاص به، في منزله الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وتم بناء منزل يامال الجديد في عام 2012 وهو يتكون من ثلاثة مبان منفصلة بمساحة 3800 قدم مربع، ويضم مسابح داخلية وخارجية، بالإضافة إلى ملعب تنس.