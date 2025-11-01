مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

يعيش فيه مع ابن عمه.. موعد انتقال لامين يامال إلى قصر "بيكيه وشاكيرا" السابق

كتب : هند عواد

05:29 م 01/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    Screenshot 2025-11-01 154845
  • عرض 6 صورة
    قصر بيكيه وشاكيرا (2)
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال من أمام قصر بيكيه وشاكيرا
  • عرض 6 صورة
    لامين يامال
  • عرض 6 صورة
    بيكيه وشاكيرا

استعرض الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة السابق، صورا لمنزله الجديد، الذي كان يسكن فيه نجم البارسا السابق بيكيه وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، دفع لامين يامال 10.5 مليون يورو لشراء العقار، وسيعيش فيه مع ابن عمه وصديقه، والانتقال إليه وشيك.

ونشر لامين يامال صورته أمام القصر العصري وحوض السباحة الخارجي الخاص به، في منزله الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتم بناء منزل يامال الجديد في عام 2012 وهو يتكون من ثلاثة مبان منفصلة بمساحة 3800 قدم مربع، ويضم مسابح داخلية وخارجية، بالإضافة إلى ملعب تنس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال ابن عمه بيكيه وشاكيرا نجم البارسا

