وفاة أسطورة أرسنال عن عمر يناهز 73 عاما

كتب : محمد القرش

05:29 م 01/11/2025

نادي أرسنال

أعلن نادي أرسنال وفاة مدافعه السابق، ويلي يونج، عن عمر يناهز 73 عامًا، حيث نعى الجانرز أيقونته في بيان رسمي.

وبدأ يونج مسيرته الكروية في عام 1969 مع نادي أبردين قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في عام 1975، ووقع المدافع مع توتنهام هوتسبير، حيث سجل أربعة أهداف في 59 مباراة.

وانتقل بعد ذلك إلى أرسنال عام 1977، حيث سجل 18 هدفًا وقدّم خمس تمريرات حاسمة في 236 مباراة.

ودفع نوتنجهام فورست 175 ألف جنيه إسترليني لضمّ اللاعب الاسكتلندي عام 1981، منهيًا بذلك فترة تواجده في شمال لندن.

وواصل يونج اللعب في إنجلترا بفترات مع في نورويتش وبرايتون ودارلينجتون قبل اعتزاله كرة القدم في عام 1984.

