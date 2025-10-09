مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 2
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

2 0
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر والمغرب الودية استعداداً لكأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

06:58 م 09/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني (3)
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    أحمد الشناوي من مران منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل منتخب مصر الثاني مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره منتخب المغرب، وذلك في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الثاني مع المغرب، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب البشير بالمحمدية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب الودية

من المقرر أن تذاع مباراة مصر والمغرب الودية، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).


اقرأ أيضًا:
"سيرحل وثنائي بديل له".. تقرير إنجليزي يكشف تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول

"فضيحة المراهنات".. لاعب تشيلسي السابق يعترف بالتلاعب في القرارات التحكيمية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني مباراة مصر والمغرب مصر والمغرب كأس العرب موعد مباراة مصر والمغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)