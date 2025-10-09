قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر والمغرب الودية استعداداً لكأس العرب

"سيرحل وثنائي بديل له".. تقرير إنجليزي يكشف تطورات موقف محمد صلاح مع ليفربول

يحل منتخب مصر الثاني مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره منتخب المغرب، وذلك في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الثاني مع المغرب، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب البشير بالمحمدية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والمغرب الودية

من المقرر أن تذاع مباراة مصر والمغرب الودية، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وذلك رفقة كل من الأردن والإمارات والفائز من (الكويت ضد موريتانيا).



