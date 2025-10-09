مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 2
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

2 0
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30

القناة

طولان يعلن تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة المغرب وديًا

كتب : محمد عبد الهادي

06:42 م 09/10/2025

منتخب مصر الثاني (1)

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب، في المباراة الودية التي تجمع بينهما الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات بطولة كأس العرب.

تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة منتخب المغرب

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد هاني ـ أحمد سامي ـ محمود حمدي الونش ـ كريم حافظ

الوسط: أكرم توفيق ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عاطف قطة ـ مصطفي شلبي ـ مروان حمدي

جدير بالذكر أن منتخب مصر الثاني يستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البحريني في ودية أخرى يوم 12 أكتوبر الجاري.

منتخب مصر الثاني حلمي طولان كأس العرب مباراة مصر والمغرب تشكيل منتخب مصر الثاني

