خلال وجوده بالمنتخب.. حريق كهربائي في منزل لاعب ريال مدريد

تعرض منزل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لحريق، صباح اليوم الخميس، خلال وجوده مع منتخب بلاده.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه اندلع حريق كهربائي في منزل فينيسيوس، بدأ في السقف الزائف للساونا الموجود في الطابق السفلي، وذلك في منطقة لا موراليخا السكنية في ألكوبينداس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع في السقف الزائف للساونا في قبو المنزل (الطابق الأول)، والذي احترق بالكامل، وتم الاتصال بالطوارئ الساعة 11:00 صباحًا، ووصل فريق إطفاء من بلدية مدريد إلى موقع الحادث، وتمكن من السيطرة على النيران وتهوية الغرف المتضررة.

وامتلأ طابقان من المنزل بالدخان، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو حالات تسمم، وتشير التكهنات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

