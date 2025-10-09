مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

خلال وجوده بالمنتخب.. حريق كهربائي في منزل لاعب ريال مدريد

كتب : هند عواد

04:57 م 09/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور لاعب ريال كدريد (1)
  • عرض 9 صورة
    البرازيلي فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد 1
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور من مباراة أتلتيكو مدريد
  • عرض 9 صورة
    فينيسيوس جونيور قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض منزل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لحريق، صباح اليوم الخميس، خلال وجوده مع منتخب بلاده.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه اندلع حريق كهربائي في منزل فينيسيوس، بدأ في السقف الزائف للساونا الموجود في الطابق السفلي، وذلك في منطقة لا موراليخا السكنية في ألكوبينداس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق اندلع في السقف الزائف للساونا في قبو المنزل (الطابق الأول)، والذي احترق بالكامل، وتم الاتصال بالطوارئ الساعة 11:00 صباحًا، ووصل فريق إطفاء من بلدية مدريد إلى موقع الحادث، وتمكن من السيطرة على النيران وتهوية الغرف المتضررة.

وامتلأ طابقان من المنزل بالدخان، ولم تُبلغ عن أي إصابات أو حالات تسمم، وتشير التكهنات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس جونيور حريق منزل فينيسيوس جونيور منزل فينيسيوس جونيور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)