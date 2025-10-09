مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"حصل على إجازة نهاية الشهر الماضي".. بوكا جونيورز يعلن وفاة مدربه

كتب : محمد خيري

02:37 م 09/10/2025

نادي بوكا جونيورز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم، وفاة مدربه ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني لفريق بوكا جونيورز، عن عمر 69 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر النادي بيانا على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "يعلن نادي بوكا جونيورز، ببالغ الحزن، وفاة ميجيل أنخيل روسو".

وأضاف: "ترك ميجيل بصمة لا تمحى في مؤسستنا، وسيبقى دائما مثالا للفرح والدفء والتفاني، نقف إلى جانب عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب، وداعا ميجيل العزيز".

وكان روسو، الذي تم تشخيصه بالإصابة بمرض سرطان البروستاتا عام 2017، وقع على عقد جديد لتدريب بوكا لمرة ثالثة في يونيو، بعدما درب الفريق من قبل في 2007 ومن 2020 إلى 2021.

وحصل روسو على إجازة في نهاية الشهر الماضي عندما تدهورت حالته الصحية، وكانت آخر مباراة تولى فيها تدريب بوكا يوم 21 سبتمبر أمام سنترال كوردوبا في ملعب لا بومبونيرا، ومنذ تلك المباراة، تولى مساعديه كلاوديو أوبيدا والكولومبي خوفينال رودريجيز، المسؤولية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بوكا جونيورز ميجيل أنخيل روسو وفاة مدرب بوكا جونيورز أخبار الرياضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)