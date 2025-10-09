استعدادا لكأس العرب.. منتخب مصر "الثاني" يواجه المغرب وديا

بينهم محترف الزمالك.. لاعبو أنجولا يرقصون في غرفة الملابس بعد التعادل في

يخوض منتخب مصر "الثاني"، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، مباراة ودية ضد منتخب المغرب، مساء اليوم.

وتقام مباراة مصر والمغرب الودية، مساء اليوم، على ملعب "البشير" بمدينة المحمدية، ضمن استعدادات الثنائي لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة من 1 لـ18 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي، ثلاثي الدوري المصري، محمود بنتايك لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

وغادرت بعثة منتخب مصر الثاني، القاهرة صباح الإثنين الماضي، إلى المغرب، لخوض معسكرا استعدادا لكأس العرب.

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)