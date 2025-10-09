مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

استعدادا لكأس العرب.. منتخب مصر "الثاني" يواجه المغرب وديا

كتب : هند عواد

01:52 م 09/10/2025
    منتخب مصر الثاني (2)
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني (3)
    منتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني

يخوض منتخب مصر "الثاني"، المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، مباراة ودية ضد منتخب المغرب، مساء اليوم.

وتقام مباراة مصر والمغرب الودية، مساء اليوم، على ملعب "البشير" بمدينة المحمدية، ضمن استعدادات الثنائي لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة من 1 لـ18 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخب المغرب بقيادة طارق السكتيوي، ثلاثي الدوري المصري، محمود بنتايك لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، وليد الكرتي لاعب بيراميدز.

وغادرت بعثة منتخب مصر الثاني، القاهرة صباح الإثنين الماضي، إلى المغرب، لخوض معسكرا استعدادا لكأس العرب.

