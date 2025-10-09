بعد تأهل مصر.. نظام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا

صلاح يفقد أعصابه.. ماذا قالت المواقع الأجنبية عن فوز مصر على جيبوتي؟

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي وتصدر مجموعته برصيد 23 نقطة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، بين شهري يونيو ويوليو العام المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

نظام بطولة كأس العالم 2026

تقام مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، من 16 مجموعة تحتوي على ثلاثة فرق، سيتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32 (أول أدوار خروج المغلوب).

ولأول مرة في التاريخ، سيتم تقسيم تنظيم كأس العالم بين ثلاث دول، إذ ستستضيف 16 مدينة المباريات، ويقع معظمهم (11) في الولايات المتحدة: سياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي وفيلادلفيا وأتلانتا وميامي وبوسطن ونيويورك. سيكون المقر المكسيكي في مونتيري وجوادالاخارا ومكسيكو سيتي. أخيرًا، المدن الكندية هي فانكوفر وتورنتو.

موعد قرعة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة قرعة مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل 2025، وذلك في العاصمة واشنطن.

