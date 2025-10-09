مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

بعد تأهل مصر.. نظام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا

كتب : هند عواد

01:42 م 09/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (4)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (7)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (10)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (8)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (12)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_3
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (1)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (3)
  • عرض 10 صورة
    عمليات إحماء لاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي وتصدر مجموعته برصيد 23 نقطة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، بين شهري يونيو ويوليو العام المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

نظام بطولة كأس العالم 2026

تقام مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، من 16 مجموعة تحتوي على ثلاثة فرق، سيتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32 (أول أدوار خروج المغلوب).

ولأول مرة في التاريخ، سيتم تقسيم تنظيم كأس العالم بين ثلاث دول، إذ ستستضيف 16 مدينة المباريات، ويقع معظمهم (11) في الولايات المتحدة: سياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي وفيلادلفيا وأتلانتا وميامي وبوسطن ونيويورك. سيكون المقر المكسيكي في مونتيري وجوادالاخارا ومكسيكو سيتي. أخيرًا، المدن الكندية هي فانكوفر وتورنتو.

موعد قرعة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة قرعة مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل 2025، وذلك في العاصمة واشنطن.

اقرأ أيضًا:

من الخطيب لقدامى الزمالك.. نجوم يدعمون حسن شحاته في وعكته الصحية

فرحة الصعود إلى المونديال.. رقم تاريخي لحسام حسن ولقطة طريفة لمصطفى محمد (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 نظام كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم 2026 تأهل مصر لكأس العالم منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بشكل مفاجئ بمنتصف تعاملات الخميس
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟