كيف ساهم البرتغالي روي فيتوريا في صعود منتخب مصر لكأس العالم؟

وسط الفرحة العارمة التي تسيطر على الشارع المصري في الوقت الحالي، بعد صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي، عقب الفوز على جيبوتي أمس، لا بد من تذكر البرتغالي روي فيتوريا الذي لعب دورا في تأهل الفراعنة أيضًا.

وكان المنتخب المصري، حقق فوزا كبيرا على حساب جيبوتي أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من المجهود الكبير الذي قدمه حسام حسن مع منتخب مصر، والمستوى الكبير الذي قاد بيه الفراعنة لضمان التأهل إلى مونديال 2026، دون تلقي أي هزيمة، إلا أننا لا بد أن نتذكر دور فيتوريا هو الآخر.

وكان المدرب البرتغالي استهل مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كمدير فني للمنتخب المصري، عند مواجهة جيبوتي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

وخاض فيتوريا مباراة آخرى مع الفراعنة في التصفيات، هى مباراة سيراليون في الجولة الثانية، أمام سيراليون في لقاء انتهى لصالح منتخبنا بهدفين دون مقابل، قبل أن يرحل في فبراير 2024.

وبذلك يكون المنتخب المصري، تناوب على قيادته خلال التصفيات 2 مدربين، هما البرتغالي روي فيتوريا وحسام حسن، إلا أن النسبة الأكبر في المباريات والفوز تعود للعميد، الذي قاد الفراعنة في 7 مباريات بالتصفيات.

