هدف منتخب مصر الثالث في مرمى جيبوتي (فيديو)

🔥 محمد صلاح يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث لمصر 🇪🇬

بعد تمريرة ساحرة من مروان عطية 🎯



صلاح حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى 💪#MBCMASR2 pic.twitter.com/DaHelC9xZe — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) October 8, 2025

كتب- نهي خورشيد:

عزز منتخب مصر الوطني لكرة القدم تقدمه بالهدف الثالث في شباك جيبوتي، عن طريق قائده محمد صلاح في الدقيقة 84، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في اللقاء المقام على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

وجاء الهدف بعد تمريرة طولية من مروان عطية من وسط الملعب، ليستقبلها النجم المصري محمد صلاح بتسديدة مباشرة مستغلاً من خلالها خروج الحارس من مرماه.

وكان منتخب مصر افتتح التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق إبراهيم عادل برأسية قوية بعد عرضية من أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14.