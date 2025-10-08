مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

هدف منتخب مصر الثالث في مرمى جيبوتي (فيديو)

كتب : مصراوي

08:51 م 08/10/2025

منتخب مصر (1)_3

كتب- نهي خورشيد:

عزز منتخب مصر الوطني لكرة القدم تقدمه بالهدف الثالث في شباك جيبوتي، عن طريق قائده محمد صلاح في الدقيقة 84، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في اللقاء المقام على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

وجاء الهدف بعد تمريرة طولية من مروان عطية من وسط الملعب، ليستقبلها النجم المصري محمد صلاح بتسديدة مباشرة مستغلاً من خلالها خروج الحارس من مرماه.

وكان منتخب مصر افتتح التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق إبراهيم عادل برأسية قوية بعد عرضية من أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14.

هدف منتخب مصر الثاني محمد سلاح منتخب مصر جيبوتي

