شهدت مباراة منتخب ليبيا وضيفه الرأس الأخضر التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء هدفًا مثيرًا للجدل.

ومن كرة طولية ضعيفة أرسلها لاعب الرأس الأخضر سيدني كابرال تعادل لمنتخب بلاده بعدما تركها حارس مرمى منتخب ليبيا تمر من بين قدمه.

وكان المنتخب الليبي قد تقدم بهدف سجله لاعب الرأس الأخضر روبرتو لوبيز بالدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة ليبيا والرأس الأخضر

وانتهت مباراة ليبيا والرأس الأخضر التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

التعادل رفع رصيد منتخب الرأس الأخضر إلى النقطة 20 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعة بفارق نقطتين عن منتخب الكاميرون الوصيف لذا أصبح الرأس الأخضر في حاجة للفوز بالجولة الأخيرة لحسم تأهله لكأس العالم 2026 دون النظر لنتائج الجولة.

ورفع منتخب ليبيا رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث ليودع واقعيًا البطولة.

