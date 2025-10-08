مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

"عزز فرص التأهل لكأس العالم".. هدف مثير للجدل خلال مباراة ليبيا والرأس الأخضر (فيديو)

كتب : مصراوي

08:17 م 08/10/2025

منتخب ليبيا

شهدت مباراة منتخب ليبيا وضيفه الرأس الأخضر التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء هدفًا مثيرًا للجدل.

ومن كرة طولية ضعيفة أرسلها لاعب الرأس الأخضر سيدني كابرال تعادل لمنتخب بلاده بعدما تركها حارس مرمى منتخب ليبيا تمر من بين قدمه.

وكان المنتخب الليبي قد تقدم بهدف سجله لاعب الرأس الأخضر روبرتو لوبيز بالدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

نتيجة مباراة ليبيا والرأس الأخضر

وانتهت مباراة ليبيا والرأس الأخضر التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

التعادل رفع رصيد منتخب الرأس الأخضر إلى النقطة 20 متصدرًا لجدول ترتيب مجموعة بفارق نقطتين عن منتخب الكاميرون الوصيف لذا أصبح الرأس الأخضر في حاجة للفوز بالجولة الأخيرة لحسم تأهله لكأس العالم 2026 دون النظر لنتائج الجولة.

ورفع منتخب ليبيا رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث ليودع واقعيًا البطولة.

ليبيا والرأس الأخضر منتخب ليبيا منتخب الرأس الأخضر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

