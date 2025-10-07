بعد بوسكيتس.. جوردي ألبا يعلن اعتزاله كرة القدم في هذا الموعد

قرر جوردي ألبا لاعب نادي إنتر ميامي، إنهاء مسيرته الاحترافية مع نهاية الموسم الحالي بالدوري الأمريكي.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي عام 2023، أصبح جوردي عنصرًا أساسيًا في الفريق، حيث أظهر المدافع الإسباني ثباتا ملحوظًا في الأداء، وخلال فترة وجوده مع النادي، سجل ١٤ هدفًا و٣٨ تمريرة حاسمة حتى الآن، مساهمًا في إنجازات إنتر ميامي الأخيرة، بما في ذلك لقب كأس الدوري ودرع المشجعين.

وقال جوردي ألبا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "لقد كان هذا قرارًا مدروسًا فكرتُ فيه طويلًا، أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لبدء صفحة جديدة في حياتي الشخصية والاستمتاع بوقتي مع عائلتي بعد سنوات طويلة من العمل الشاق في كرة القدم الاحترافية".

واختتم: "أنا سعيد جدًا بوقتي في إنتر ميامي، وممتنٌّ جدًا لدعم الجماهير، ولمشاركتي في نجاحات الفريق، ومشاركة لحظات مميزة في نمو النادي، هدفي الآن هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وبذل قصارى جهدي في التصفيات".

وكان أعلن سيرخيو بوسكيتس اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، حيث ستكون مباريات الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي هي الأخيرة في مسيرته الاحترافية.