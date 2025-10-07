الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها بكأس الكونفدرالية

ناتشو فيرنانديز يتحدث لمصراوي عن تجربته مع خيتافي وأتلتيكو مدريد

كيشو من الاتهام بالتحرش بفتاة فرنسية إلى تمثيل منتخب أمريكا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك عن اختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مهمة إدارة المباراة، إلى طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة هاليوسوس بازيري بيليتي، يعاونه كلا من تيمسجين صامويل أتانجو مساعد أول و أشبير تافيسي مساعد ثانٍ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

حكم ساحة: هاليوسوس بازيري بيليتي

حكم مساعد أول: تيمسجين صامويل أتانجو

حكم مساعد ثانٍ: أشبير تافيسي بيريسو

حكم رابع: مانوهي ولديتساديك

مراقب المباراة: مأمون بشارة

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن مباراتي الذهاب والإياب لدوري ال 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بين الزمالك وديكيداها الصومالي، في القاهرة.

أقرأ أيضًا:

بعد تحقيق ميداليتين.. وزير الرياضة يهنئ بطل مصر عبدالرحمن يونس

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية