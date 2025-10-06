أزياء لاعبي منتخب فرنسا تخطف الأنظار في تجمعهم الدولي
كتب ـ محمد الميموني:
ظهر لاعبو الفريق الأول بكرة القدم للمنتخب الفرنسي اليوم الإثنين، بأزياء مختلفة عن العادة خلال انضمامهم للمعسكر الدولي لبلادهم.
موعد مباراة فرنسا و إذربيجان
منتخب فرنسا يستعد لاستضافة نظيره أذربيجان عند 09:45 مساء يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل أن يحل ضيفًا على نظيره الأيسلندي يوم الإثنين 13 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة.
ترتيب منتخب فرنسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026
ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط