حدد النادي الأهلي موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى بوروندي، استعدادا لمواجهة إيجل البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني للفريق قرر السفر إلى بوروندي، فجر يوم 16 أكتوبر الجاري، استعدادا لمواجهة إيجل نوار البورندي، في دوري الأبطال".

وأضاف: "سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، سيطير إلى بوروندي قبل البعثة بيومين، لترتيب التفاصيل الخاصة بالفريق هناك".

واختتم المصدر تصريحاته: "مجلس إدارة النادي، قرر سفر الفريق إلى بوروندي على متن طائرة خاصة".

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الماضية ببطولة الدوري المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، على حساب فريق كهرباء الإسماعيلية.

