تقارير تكشف موعد عودة نونيز للمشاركة مع الهلال السعودي في المباريات

كشفت تقارير صحفية سعودية، موعد عودة النجم الأورجوياني داروين نونيز، للمشاركة مع فريق الهلال السعودي، بعد التخلص من إصابة الركبة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وكان الهلال السعودي، أعلن في سبتمبر الماضي تعرض مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، لإصابة في الركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن النجم الأوروجوياني تخلص من إصابة الركبة التي عاني منها في الأيام الماضية، بات جاهزا للمشاركة مع فريقه في مباراة الاتفاق السعودي المقبلة.

وغاب نونيز عن المباريات الثلاث الأخيرة، التي خاضها فريق الهلال السعودي، أمام كلا من الأخدود بالدوري السعودي، العدالة في كأس الملك، بالإضافة إلى المباراة الأخيرة أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا النخبة.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ويلاقي فريق الهلال نظيره الاتفاق السعودي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

أقرأ أيضًا:

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

"جوميز وبيزيرا وشيكو بانزا".. تحرك عاجل من مجلس الزمالك بشأن إيقاف القيد