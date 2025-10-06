مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف موعد عودة نونيز للمشاركة مع الهلال السعودي في المباريات

كتب : يوسف محمد سعيد

01:20 م 06/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 5 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 5 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز
  • عرض 5 صورة
    تقديم الهلال لصفقة نونيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تقارير صحفية سعودية، موعد عودة النجم الأورجوياني داروين نونيز، للمشاركة مع فريق الهلال السعودي، بعد التخلص من إصابة الركبة التي عانى منها في الفترة الماضية.

وكان الهلال السعودي، أعلن في سبتمبر الماضي تعرض مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز، لإصابة في الركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن النجم الأوروجوياني تخلص من إصابة الركبة التي عاني منها في الأيام الماضية، بات جاهزا للمشاركة مع فريقه في مباراة الاتفاق السعودي المقبلة.

وغاب نونيز عن المباريات الثلاث الأخيرة، التي خاضها فريق الهلال السعودي، أمام كلا من الأخدود بالدوري السعودي، العدالة في كأس الملك، بالإضافة إلى المباراة الأخيرة أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا النخبة.

موعد مباراة الهلال المقبلة

ويلاقي فريق الهلال نظيره الاتفاق السعودي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

أقرأ أيضًا:

"للهروب من العقوبات".. وعد جديد من نادي الزمالك لاتحاد طنجة المغربي

"جوميز وبيزيرا وشيكو بانزا".. تحرك عاجل من مجلس الزمالك بشأن إيقاف القيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

داروين نونيز الهلال السعودي فريق الهلال السعودي موعد مباراة الهلال المقبلة إصابة داروين نونيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصرالذهب عند قمة تاريخية..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر