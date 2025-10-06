موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجيبوتي، ضمن مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى الفراعنة إلى الفوز وحصد الـ3 نقاط، من أجل مواصلة تصدر المجموعة الأولى والتأهل لمونديال العالم.

موعد مباراة منتخب مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب العربي الزاولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية، حيث يُذاع اللقاء عبر قناة "أون سبورتس 1".

