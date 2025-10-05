مباريات الأمس
"الأول تاريخيا".. جوارديولا يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي مع السيتي

كتب : يوسف محمد سعيد

11:11 م 05/10/2025
واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية رفقة السيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقاد جوارديولا السيتي، لتحقيق فوزا هاما على حساب برينتفورد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالبريميرليج.

وبهذا الفوز وصل جوارديولا إلى الفوز رقم 250 له مع السيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي من 349 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن، ليصبح أول مدرب يصل إلى هذا العدد من الفوز في هذا العدد من اللقاءات.

وخلال 349 مباراة قاد فيها جوارديولا السيتي في الدوري الإسباني، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 250 مباراة، تعادل في 50 مباراة وتلقى الهزيمة في 49.

ترتيب مان سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل مان سيتي حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة جمعهم من 7 مباريات خاضهم بالمسابقة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال صاحب الـ 16 نقطة.

