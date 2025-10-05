لا تزال الجماهير الإسبانية تحرص على دعم القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، تجاه ما يتعرضون له من حملات إبادة جماعية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد الدعم الكبير الذي قدمه فريق أتليتك بلباو للاجئين الفلسطينيين في إسبانيا، خلال مباراة الفريق أمس أمام ريال مايوركا، من خلال استقبال مجموعة من اللاجئين وتكريمهم في الملعب قبل انطلاق المباراة.

وقامت جماهير أتليتك بلباو أمس بالوقوف في المدرجات لتحية اللاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني في المدرج.

ولليوم الثاني على التوالي، تضرب الملاعب الإسبانية أروع الأمثلة في الدعم للقضية الفلسطينية، حيث قامت جماهير إشبيلية خلال مباراة برشلونة اليوم، برفع العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى ترديد هتاف: "فلسطين حرة، فلسطين حرة".

وكان فريق إشبيلية حقق فوزا كبيرا، على حساب فريق برشلونة اليوم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟