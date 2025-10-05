8 صور من احتفال نادي الدحيل بعثمان ديمبلي والكرة الذهبية

كتب - نهى خورشيد

استقبل نادي الدحيل القطري، النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، هدّاف باريس سان جيرمان والمتوج مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال زيارته إلى مقر النادي في الدوحة.

وكان في استقبال ديمبلي عند وصوله خليفة خميس السليطي نائب رئيس النادي، وفيصل علي الشعيبي المدير العام، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز الإداري ولاعبي الفريق الأول، من بينهم بسام الراوي وبنجامين بوريجو.

وشهد ملعب عبد الله بن خليفة تقديم جائزة الكرة الذهبية وسط حضور واسع من لاعبي الفئات السنية.

وحرص ديمبلي على التوقيع على قمصان اللاعبين الصغار والتقاط الصور التذكارية معهم، لتختتم الزيارة باحتفال رمزي قدمت خلاله إدارة النادي قالب حلوى خاص.

ويُذكر أن ديمبلي يتواجد حالياً في قطر لاستكمال برنامج التأهيل والعلاج من الإصابة في مركز "أسبيتار" الطبي، أحد أبرز المراكز المتخصصة في الطب الرياضي على مستوى العالم.