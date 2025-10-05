لوكاكو يدخل في مشادة كلامية حادة بمباراة كرة قدم للأطفال.. ما القصة؟

تحدث روميلو لوكاكو عن الحادثة التي وقعت في مباراة لفريق ابنه تحت سن السابعة قبل أربعة أشهر والتي شهدت اشتباكه مع أحد الوالدين، مما أجبر المشرفين على التدخل.

نجم نابولي هو والد لروميو إيمانويل البالغ من العمر ست سنوات وشقيقه الأصغر جوردان، البالغ من العمر ثلاث سنوات، حيث يشارك الابن الأكبر للمهاجم بالفعل في أقسام الشباب بناديه السابق أندرلخت.

وبسبب جدول مبارياته الخاص في الدوري الإيطالي، كانت لدى نجم تشيلسي السابق فرصة محدودة لمشاهدة ابنه أثناء اللعب في بلجيكا.

لكن بعد أن غاب اللاعب عن الملاعب بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية خلال مباراة ودية قبل بداية الموسم ضد أولمبياكوس، أصبح جدول أعمال يتيح له حضور مباريات أولاده.

لكن يجد لوكاكو صعوبة أكبر في تشجيع ابنه من على مقاعد البدلاء، كما أوضح في إحدى حلقات البودكاست في يونيو من هذا العام.

وكان لوكاكو يشاهد ابنه وهو يشارك في إحدى البطولات بأكاديمية ستاندرد لييج، وتم رصده لأول مرة من قبل أحد الوالدين الذي كان حريصًا على التقاط صورة مع اللاعب.

قال لوكاكو موافقًا: "التقط صورة سيلفي سريعة"، لكن لا تخبر أحدًا، لكن من بين زملائه الآباء كان هناك أحد معارفه السابقين، وهو لاعب ستاندرد آند بورز السابق بيني باديبانجا".

وأضاف: "لم أره منذ سنوات، وكنا نتحدث حتى جاءني أحد والديّ أحد لاعبي سيراينج وسألني إن كان بإمكاني التقاط صورة معه، أجبته: "ألا ترى أنني أتحدث مع أصدقائي؟ لم أرهم منذ 15 أو 16 عامًا، دعني أتحدث معهم، ثم سنلتقط الصورة".

وواصل: "لقد انتهيت من المحادثة، ووقفت بسرعة لالتقاط الصورة، ثم ذهبت إلى سيارتي لأستريح".

وأوضح: "وبينما كنت أسير إلى سيارتي، قال لي (الوالد): "إذا كنت لا تريد التقاط صورة مع الجميع، كان يجب عليك البقاء في المنزل".

وأردف: "خلعت قبعتي وتوجهت إليه مباشرةً دون تفكير، أردتُ لكمه، ثم أدركتُ أنني أتمتع بطباع "أبي"، سريع الغضب أيضًا".

واختتم: "قلت له: يا أخي، لم أرَ ابني يلعب كرة القدم قط، والآن تقول كلامًا سخيفًا كهذا؟ لقد سئمت من ذلك".