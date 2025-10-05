مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

صديق سابق لرونالدو.. النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كتب : محمد القرش

03:28 م 05/10/2025

كريستيانو رونالدو

يسعى نادي النصر السعودي للتعاقد مع نجم خط دفاع مانشستر يونايتد، لينضم إلى صديقه السابق كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن ماجواير أصبح هدفا لفريق النصر السعودي، بالإضافة إلى نادي الاتفاق، حيث يحق له إجراء محادثات في يناير قبل انتهاء عقده في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الإنجليزي يتمتع بحرية التحدث مع الأندية عندما يحل الأول من يناير، ونظرا لحجم الأموال المعروضة من الشرق الأوسط، فقد يميل إلى الرحيل.

وقد قام يونايتد بتفعيل خيار تمديد عقده لمدة عام واحد في الصيف الماضي، وهو الأمر الذي يدعي أنه تم دون أي مشاورة مع المدافع.

وقال عن وضع عقده في أغسطس: "كان البند في أيديهم، لذا لم يكن لديّ خيار آخر، لم يكن هناك أي نقاش، كل ما فعلوه هو تفعيله، وتم تمديده هذا العام".

وانضم قلب الدفاع البالغ من العمر 32 عامًا إلى يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، في صفقة قياسية لمدافع إنجليزي.

